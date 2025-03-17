Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na tarihi başarı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren millî sporculara tebrik mesajı gönderdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na tarihi başarı tebriği
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren millî sporculara tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi: "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizi gururlandıran millî sporcularımıza, gösterdikleri emek ve çaba için teşekkür ediyorum."

Busenaz Sürmeneli şampiyonluk
Günün Manşetleri
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
Türkiye genelinde dev operasyon
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Vatan Partisi'nden ABD'nin Yemen saldırısına tepki
Sosyal medyada fal ve astrolojiye vergi incelemesi!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
4 yaşındaki Melike'nin korkunç ölümü! 4 yaşındaki Melike'nin korkunç ölümü!
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup 25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup