Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na tarihi başarı tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren millî sporculara tebrik mesajı gönderdi.
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren millî sporculara tebrik mesajı gönderdi.
Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi: "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizi gururlandıran millî sporcularımıza, gösterdikleri emek ve çaba için teşekkür ediyorum."
2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihî başarılarıyla ülkemizin gururu olan millî sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/OF1Qk48YDV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2025