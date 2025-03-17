Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na tarihi başarı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren millî sporculara tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi: "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizi gururlandıran millî sporcularımıza, gösterdikleri emek ve çaba için teşekkür ediyorum."