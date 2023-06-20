Ergin Ataman Panathinaikos'un başına geçti! Deneyimli başantrenör 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes ile yollarını ayrılan 57 yaşındaki tecrübeli başantrenör Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu.

Ergin Ataman, Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, Ataman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ataman'ın kariyerine, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına dair bilgiler paylaşıldı.

ERGİN ATAMAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Ergin Ataman yaptığı ilk açıklamada, "Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. OAKA Arena'da rakip olarak bulundum ama şimdi hep birlikte büyük hedeflerle hazırız." dedi.

Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman şunları söyledi:

- Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim.

Ataman, OAKA Arena'daki ilk iç saha maçını nasıl beklediğiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi: