Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Durumu kritik
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. Başkanı ve iş insanı Ali Şen, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. 86 yaşındaki Şen’in durumu hakkında üzücü detaylar paylaşıldı.
Yayınlanma:
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, köşe yazısında Ali Şen’in konuşamadığını ve çevresindekileri tanımadığını aktardı.
Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu ile ilgili olarak, “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka” ifadelerini kullandı.
Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.