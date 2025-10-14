Estonya - Moldova maçı bu akşam! Puan hasretine son verecek takım kim olacak?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de alt sıraların kaderini belirleyecek mücadele başlıyor! Henüz galibiyetle tanışamayan Moldova, evinde direnmekte zorlanan Estonya’ya konuk oluyor. Kaybeden elenir, kazanan nefes alır.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Estonya - Moldova maçı bu akşam! Puan hasretine son verecek takım kim olacak?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de 8. hafta heyecanı başlıyor.

Estonya - Moldova maçı 14 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Thomas Häberli yönetimindeki Estonya, elemelerde 6 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Grubun en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Estonya, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu kez rakip, kendisi kadar formsuz Moldova.

Muhtemel 11: Hein – Paskotsi, Kuusk, Peetson, Sinyavskiy – Kait, Palumets, Soomets – Saarma, Sappinen, Mustmaa

MOLDOVA TAM BİR KABUS DÖNEMİNDEN GEÇİYOR

Teknik direktör Serghei Cleșcenco yönetimindeki Moldova, grupta 5 maçta sıfır puanla son sırada. Üstelik son 5 maçta yediği 19 golle savunma tam anlamıyla alarm veriyor. Yine de Estonya karşısında moral bulmak için sahaya çıkacaklar.

Muhtemel 11: Avram – Baboglo, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk – Rata, Motpan, Perciun – Bodisteanu, Postolachi, Bors

Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon! Müdür dahil 8 kişi gözaltındaYalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon! Müdür dahil 8 kişi gözaltındaGündem
A101 16 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Titreşimli Zımpara Makinesi ve onlarca indirimli ürün raflardaA101 16 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Titreşimli Zımpara Makinesi ve onlarca indirimli ürün raflardaMarket
estonya Moldova dünya kupası
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!
Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon!
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 6 kişi daha gözaltına alındı
Ambarlı Limanı’ndan Madrid’e uzanan 1,7 tonluk kokain zinciri çözüldü!
Eski başkan dahil 15 tutuklama
Çok Okunanlar
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok! “Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!
400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı! 400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!
Depoyu doldurmak artık lüks! Depoyu doldurmak artık lüks!