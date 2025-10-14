Estonya - Moldova maçı bu akşam! Puan hasretine son verecek takım kim olacak?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de alt sıraların kaderini belirleyecek mücadele başlıyor! Henüz galibiyetle tanışamayan Moldova, evinde direnmekte zorlanan Estonya’ya konuk oluyor. Kaybeden elenir, kazanan nefes alır.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de 8. hafta heyecanı başlıyor.
Estonya - Moldova maçı 14 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Thomas Häberli yönetimindeki Estonya, elemelerde 6 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Grubun en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Estonya, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu kez rakip, kendisi kadar formsuz Moldova.
Muhtemel 11: Hein – Paskotsi, Kuusk, Peetson, Sinyavskiy – Kait, Palumets, Soomets – Saarma, Sappinen, Mustmaa
MOLDOVA TAM BİR KABUS DÖNEMİNDEN GEÇİYOR
Teknik direktör Serghei Cleșcenco yönetimindeki Moldova, grupta 5 maçta sıfır puanla son sırada. Üstelik son 5 maçta yediği 19 golle savunma tam anlamıyla alarm veriyor. Yine de Estonya karşısında moral bulmak için sahaya çıkacaklar.
Muhtemel 11: Avram – Baboglo, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk – Rata, Motpan, Perciun – Bodisteanu, Postolachi, Bors