Estonya - Moldova maçı bu akşam! Puan hasretine son verecek takım kim olacak?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de 8. hafta heyecanı başlıyor.

Estonya - Moldova maçı 14 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Thomas Häberli yönetimindeki Estonya, elemelerde 6 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Grubun en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Estonya, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu kez rakip, kendisi kadar formsuz Moldova.

Muhtemel 11: Hein – Paskotsi, Kuusk, Peetson, Sinyavskiy – Kait, Palumets, Soomets – Saarma, Sappinen, Mustmaa

MOLDOVA TAM BİR KABUS DÖNEMİNDEN GEÇİYOR

Teknik direktör Serghei Cleșcenco yönetimindeki Moldova, grupta 5 maçta sıfır puanla son sırada. Üstelik son 5 maçta yediği 19 golle savunma tam anlamıyla alarm veriyor. Yine de Estonya karşısında moral bulmak için sahaya çıkacaklar.

Muhtemel 11: Avram – Baboglo, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk – Rata, Motpan, Perciun – Bodisteanu, Postolachi, Bors