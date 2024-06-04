EURO 2024 ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverler Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası iple çekiyor. Almanya'da düzenlenecek turnuva ne zaman başlayacak, karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak işte ayrıntılar... İşte A Milli Takım'ın fikstürü...
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına sayılı günler kaldı.
Avrupa'nın futbol şöleni, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak; 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak. Almanya'da 1 ay sürecek futbol şöleninde açılışından kapanışına kadar toplam 51 maç yapılacak.
1 ay sürecek dev turnuvada oynanacak maçlar; TRT'nin dijital platformu tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım'ın karşılaşmaları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI İSE ŞÖYLE
A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Milli Takımın EURO 2024 maç programı:
18 Haziran Salı:
TÜRKİYE-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
TÜRKİYE-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
Çekya-TÜRKİYE (Hamburg)