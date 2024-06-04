EURO 2024 ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası iple çekiyor. Almanya'da düzenlenecek turnuva ne zaman başlayacak, karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak işte ayrıntılar... İşte A Milli Takım'ın fikstürü...

EURO 2024 ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
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Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına sayılı günler kaldı.

Avrupa'nın futbol şöleni, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak; 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak. Almanya'da 1 ay sürecek futbol şöleninde açılışından kapanışına kadar toplam 51 maç yapılacak.

1 ay sürecek dev turnuvada oynanacak maçlar; TRT'nin dijital platformu tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım'ın karşılaşmaları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI İSE ŞÖYLE

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Milli Takımın EURO 2024 maç programı:

18 Haziran Salı:

TÜRKİYE-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

TÜRKİYE-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-TÜRKİYE (Hamburg)

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