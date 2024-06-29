EURO 2024'te bir ilk!

Ev sahibi Almanya ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği EURO 2024 son 16 turu mücadelesi, BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşti.

İngiliz hakem Michael Oliver, maç esnasında etkili olan kötü hava koşulları sebebiyle karşılaşmayı durdurarak oyuncuların saha kenarına gitmesini işaret etti. Sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle Michael Oliver maçı durdurdu.

Alman ve Danimarkalı futbolcular bir süre saha kenarında bekledikten sonra soyunma odalarına gittiler. Futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından yoğun bir dolu yağışı başladı.