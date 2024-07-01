EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? İşte nefes kesen turnuvada bugünün programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, şampiyonada bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

Şu ana kadar oynanan son 16 turu maçlarında İsviçre, İtalya'yı 2-0; Almanya, Danimarka'yı 2-0; İngiltere, Slovakya'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında bulduğu golle 2-1; İspanya da Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmeyi başarmış ve adlarını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde İspanya ile Almanya eşleşirken İngiltere ile de İsviçre eşleşti.

Peki EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? EURO 2024 maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün programı...

FRANSA İLE BELÇİKA KARŞI KARŞIYA GELECEK

EURO 2024'te günün ilk maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

Karşılaşmayı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak ve Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FRANSA VE BELÇİKA'NIN GRUP PERFORMANSLARI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı. Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

PORTEKİZ İLE SLOVENYA KARŞILAŞACAK

EURO 2024'te günün ikinci maçında ise Portekiz ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak ve çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

PORTEKİZ VE SLOVENYA'NIN GRUP PERFORMANSLARI

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

Takımların bugünkü müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko