EURO 2024'te büyük sürpriz! Milli takımın muhtemel rakibi belli oldu
EURO 2024'te büyük sürpriz... Avusturya, Hollanda ve Fransa'nın olduğu grupran lider çıkmayı başardı ve milli takımımızın muhtemel rakibi oldu..
EURO 2024'te D Grubu sona erdi. Grup büyük bir sürprize sahne oldu. EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı. Mücadele 1-1 sona erdi. Goller; 56. dakikada Mbappe'nin penaltısı ve 79. dakikada Lewandowski'nin penaltısından geldi.
İKİNCİ ÇIKARSAK AVUSTURYA İLE OYNAYACAĞIZ
Bu sonuçla birlikte Fransa 5 puanla ikinci sırayı aldı. Polonya ise 1 puanla turnuvadaki son maçını tamamlamış oldu. Avusturya, Hollanda karşısında büyük sürprize imza atarak grubu lider bitirdi. Fransa'nın rakibi E grubunun ikincisi olacak. Avusturya'nın rakibi ise A Milli Takım'ın yer aldığı F grubunu ikinci sırada tamamlayan ülke olacak. Milli takım ikinci çıkarsa 2 Temmuz'da Leipzig kentinde Avusturya ile karşılaşacak.