EURO 2024'teki Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

EURO 2024'te çeyrek final heyecanı yaşanacak. Hollanda ile Türkiye arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak çeyrek final karşılaşmasını yönetecek hakem de belli oldu. Konuyla ilgili UEFA'dan açıklama yapıldı.

EURO 2024'teki Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim
Editör: Yasin Kerim Aşan
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği organizasyonda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu.

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye de turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: İspanya-Almanya, Portekiz-Fransa, İngiltere-İsviçre, Hollanda-Türkiye

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

EURO 2024'teki çeyrek final heyecanına doğru geri sayım sürerken karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de UEFA tarafından duyuruldu.

UEFA'dan yapılan açıklamayla birlikte, 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Hollanda-Türkiye maçında düdük çalacak hakem de netleşti.

EURO 2024'teki Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim - Resim : 1

Buna göre, A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# EURO 2024 # türkiye # Hollanda # hakem
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