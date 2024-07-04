Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!

Milli takımımızın Avusturya ile oynadığı karşılaşma izlenme rekorları kırdı. Avusturya-Türkiye maçı, Total'de 18,56 reyting ve 54,56 share alarak rekor kırdı.

Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Editör: Yağmur Biçen
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Futbolseverler, önceki gün ekran başına kilitlendi... Türkiye-Avusturya maçı izlenme rekoru kırdı... 

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINI KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Türkiye - Avusturya Euro2024 maçı, Total'de 18,56 reyting ve 54,56 share, AB grubunda 24,20 reyting ve 67,87 share, ABC1'de ise 23,92 reyting ve 61,64 share aldı. Yani, o saatte televizyon izleyen üç kişiden ikisi maçı izledi.

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# türkiye milli takım # rekor
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