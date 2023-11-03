Everton Dele Alli İçin Totthenham'la Görüşecek!

Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Dele Alli ile ilgili oyuncunun bonservisini elinde tutan Everton yeni bir adıma hazırlanıyor.

Everton Dele Alli İçin Totthenham'la Görüşecek!
Everton Dele Alli İçin Totthenham'la Görüşecek!
Editör: Nihat Çarboğa

Telegraph'ın haberine göre, Ocak 2022'de Tottenham'dan bedelsiz olarak Everton'a transfer olan İngiliz futbolcu için yapılan anlaşmada şartlara bağlı bazı ödemeler yer alıyordu. Buna göre oyuncunun Merseyside ekibinde 20 maça çıkması durumunda Tottenham'a 10 milyon sterlin ödeme yapılması gerekiyor.

Everton Dele Alli İçin Totthenham'la Görüşecek!

Everton formasıyla bugüne kadar 13 maçta görev yapabilen Dele Alli sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olurken İngiliz ekibinin menajeri Sean Dyce 27 yaşındaki futbolcuya takımında şans vermek istiyor. Ancak Tottenham'a 10 milyon sterlin değerindeki ödemeyi yapmak istemeyen Everton, Londra kulübüyle bu madde üzerinde görüşme gerçekleştirecek.

Everton Dele Alli İçin Totthenham'la Görüşecek! - Resim : 1

26 Şubat'ta Beşiktaş'ın evinde 0-0 berabere kaldığı Antalyaspor maçından bu yana sahalardan uzak olan Dele Alli kiralık geçirdiği Türkiye kariyerinde siyah-beyazlı formayla 15 maça çıkıp 3 gole imza atmıştı.

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# everton # Dele Alli # Tottenham
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