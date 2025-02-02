Ezeli rakipler Lemina transferinde karşı karşıya geldi! Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması

Trendyol Süper Lig ekipleri devre arası transfer çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için uğraş verirken özellikle büyük kulüplerin transfer hedeflerinde olduğu iddia edilen pek çok yıldız futbolcunun ismi gündeme düşüyor.

Son olarak Galatasaray'ın, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen eski futbolcusu Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Mario Lemina transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edilirken Beşiktaş'ın da Lemina için devreye girdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İki ezeli rakibin Lemina transferinde karşı karşıya geldiği belirtilirken yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı da merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SON DAKİKA LEMİNA AÇIKLAMASI

2022/2023 sezonunun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'den Wolverhampton'a transfer olan 31 yaşındaki Gabonlu orta sahanın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lemina ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kulübümüzden Açıklama



Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.



Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK pic.twitter.com/aBsbcFFonP — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2025

2019/2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton'da 15'i ilk 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı. Lemina bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.