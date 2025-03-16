F1'de sezonun açılışı nefes kesti! Lando Norris Melbourne’de zafere ulaştı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde zafer McLaren pilotu Lando Norris’in oldu. Kazalar, güvenlik aracı ve değişken hava koşullarıyla büyük heyecana sahne olan yarışta, Max Verstappen ikinci, George Russell ise üçüncü sırayı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
F1'de sezonun açılışı nefes kesti! Lando Norris Melbourne’de zafere ulaştı
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Formula 1’de 2025 sezonunun açılış yarışı Avustralya Grand Prix’si, büyük çekişmeye sahne oldu. Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleşen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı. McLaren’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, sezonun ilk yarışında podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Pole pozisyonunda başlayan Norris, yarış boyunca değişken hava koşulları, kazalar ve güvenlik aracı periyotlarıyla mücadele etti. Takımların stratejik lastik seçimleri ve pit stop kararları yarışın kaderini belirleyen unsurlar arasında yer aldı.

Zorlu mücadelede McLaren pilotu, 1 saat 42 dakika 06.304 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerindeki 5. Grand Prix zaferine ulaştı.

VERSTAPPEN VE RUSSELL TAKİPTE KALDI

Son dört yılın dünya şampiyonu olan Red Bull pilotu Max Verstappen, Norris'in yalnızca 0.895 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Mercedes’in yetenekli pilotu George Russell ise liderin 8.481 saniye arkasında üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Ferrari’ye transferi büyük yankı uyandıran 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yeni takımıyla çıktığı ilk yarışta 10. sırada yer aldı.

Formula 1’de sezon heyecanı hız kesmeden devam edecek. Takvimde sıradaki yarış, 23 Mart’ta düzenlenecek Çin Grand Prix’si olacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Pilotlar Klasmanı:

Lando Norris (McLaren) - 25 puan
Max Verstappen (Red Bull) - 18 puan
George Russell (Mercedes) - 15 puan
Alexander Albon (Williams) - 12 puan
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 10 puan

Takımlar Klasmanı:

McLaren - 27 puan
Mercedes - 25 puan
Red Bull - 18 puan
Williams - 12 puan
Aston Martin - 8 puan

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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