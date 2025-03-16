Milli boksörler tarih yazmaya hazırlanıyor! Altın için son raunt

Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda büyük gün geldi. Türkiye’yi temsil eden 4 milli boksör, bugün altın madalya kazanmak için ringe çıkıyor. Niş Cair Spor Merkezi'nde gerçekleşen finaller, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

İLK OLARAK BUSE NAZ ÇAKIROĞLU RİNGDE

Şampiyonada ilk olarak 52 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu sahne alacak. Daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan milli sporcu, ikinci kez altın madalya için Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile kozlarını paylaşacak.

Buse Naz'ın hemen ardından 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, Faslı Widad Bertal ile ringe çıkacak. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olan Akbaş, kariyerine bir dünya şampiyonluğu eklemek için elinden geleni yapacak.

Final serisinin 7. ayağında ringe çıkacak isim ise Busenaz Sürmeneli olacak. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanları bulunan milli boksör, 66 kilo finalinde Özbekistan’dan Navbakhor Khamidova karşısında üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

BÜŞRA IŞILDAR İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU PEŞİNDE

Türkiye adına ringe çıkacak son isim ise 81 kiloda Büşra Işıldar olacak. Genç boksör, Rus rakibi Saltanat Medenova ile karşı karşıya gelecek ve ilk kez dünya şampiyonu olmak için ter dökecek.