Faruk Koca Gözaltına Alındı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler'e tekmeyle saldıran 3 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Faruk Koca Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve adamlarının Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darp etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

# ankara gücü # Türkiye Futbol Federasyonu # Faruk Koca
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