Fatih Terim’den Ahmet Mümtaz Taylan’a özel açıklamalar: "Kerem beni aradı"

Hem hayatından hem futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden kesitler aktaran Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk özlemi ve Türk futbolundaki genç antrenörler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’u değerlendirirken olumlu bir tablo çizdi. Terim, Okan’ın geçmişinden bugüne yaşadığı dönüşümü şu sözlerle anlattı: “Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, Galatasaray’da ayak kırıklığından sonra kendini toparlamaya çalışan bir noktadaydı. Ama onu kazandık. Ben İtalya’ya giderken o hala Galatasaray’da devam ediyordu. Bugün geldiği noktayı gururla izliyorum.”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sorularını da yanıtlayan Terim, genç futbolcular ve genç teknik adamlar için yeni bir döneme ihtiyaç olduğunu söyledi. “Arda daha iyi olabilirdi. Son dönemi hatırlıyorsunuz, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Haklıydı, hakkıydı aynı zamanda. Bazı çatlak sesler olsa da ben onların beni geçmesini istiyorum. Arda var, Selçuk var, Burak var, Volkan var, Sergen var. Hepsi var. Onların beni geçmesini istiyorum, geçebilirler de. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir akım, yeni bir nefes, yeni bir enerji lazım. Antrenörlük müthiş bir yarışma işi. Seviyeli yarışma, çok hoş bir şey.”

“KEREM ÇOK YETENEKLİ, BİZ KAZANDIRDIK”

Kerem Aktürkoğlu hakkında da dikkat çeken sözler söyleyen Terim, genç oyuncunun Galatasaray’a önemli katkılar sunduğunu ifade etti. “Kerem çok yetenekli. Kerem’i biz kazandırdık. Çok da yetenekli diyorum, bir daha söylüyorum. Son olaylar herkesi biraz gerdi ama teknik olarak baktığınızda, içerde doğru sirkülasyon yapılırsa yanlış yabancıya gitmezsiniz. Benim vermediğim oyuncu yoktur. Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a, Trabzonspor’a göndermediğim futbolcu yok. En son Serdar Aziz… Eğer ben bir oyuncudan memnun değilsem, neden önünü keseyim? O da eksiklerini gidermek için başka bir kulübe gidecek. Böyle bir felsefe olabilir mi? Kulübün parasını harcayacaksınız ama oyuncuyu oynatmayacaksınız. Bu doğru değil.”

Kerem Aktürkoğlu ile yaşanan gerginliklere de değinen Terim, genç futbolcunun kendisini aradığını söyledi. “Kerem Galatasaray’a faydalı olmuş mudur? Olmuştur. Para kazandırmış mıdır? Kazandırmıştır. Kaça aldığımızı ben biliyorum. Bunu bir kan davası haline getirmemek lazım. Evet, beni sildi mi? Sildi. Ben ne dedim? Galatasaray daha önemli! Ama sonra Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Zaten hepimiz yeteri kadar gerginiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde makuliyete bırakılmalı.”

“FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?”

Fenerbahçe’nin uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini de değerlendiren Terim, bu durumu sağlıklı düşünmek gerektiğini ifade etti: “Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Hepimizin başına gelir bunlar. Avrupa’da 30-40 yıl şampiyon olamayan kulüpler var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu sağlıklı düşünmenizi engeller.”

Terim, programda çocukluk anılarını da paylaştı. Yoksulluk içinde geçen yıllarını şu sözlerle anlattı: “Uzun pantolonu olmayan, ayakkabısı su alan, üşüyen Fatih’i hiç unutmadım. Empatiyle 5 yaşında tanıştım. O zaman bu kelime kullanılmıyordu. Oyuncağım olmadı. Babam 8 yaşında sakat kalmış, koltuk değneğiyle yürüyordu. O durumda annemle evlendi. Benden önce ölen ikizler vardı. Ben vardım. Babam İstanbul’a gidip Kumkapı’da bir ayakkabı ustasının yanında küçük bir odada kaldı. Ben de onu 35 yıl İstanbul’da yaşattım. Yazları Adana’ya göndermedim. Çok mutluyum. Kimseye el açmayan, kompleksi olmayan bir insandı.”

Fatih Terim, erkek kardeşinin de iyi bir futbolcu olduğunu ama onu milli takım kadrosuna almadığını anlattı: “Ümit Milli Takım seçmeleri yapıyorduk, kardeşim de Demirspor’da oynuyordu. Piontek, ‘Fatih burada Terim soyadlı biri var’ dedi. Kardeşim olduğunu söyledim. İyi futbolcuydu ama kadroya almadım. Babam buna üzüldü. Ama kardeşim bana, ‘Bir ailede iki Fatih Terim olmaz, ben hayatımı başka yerde kuracağım, sana da hep yardım edeceğim’ dedi. O harika bir kardeştir.”

“FULYA OLMASA HAYATIMIN BİR KISMI OLMAZDI”

Terim, eşi Fulya Terim hakkında da duygusal sözler söyledi: “Fulya hayatımın önemli bir parçası. Hayatımın bir kısmı olmazdı Fulya olmasa. Birbirimize yaren olduk, sevgili olduk, karı koca olduk, ana baba olduk. Ne derseniz deyin. Onunla beraber kurduğumuz bu yolda kızlarım ve torunlarım da var. Fulya benim can yoldaşım.”

Aile bağlarının hayatındaki en önemli güç olduğunu belirten Terim, şunları ekledi: “Evlat bambaşka. Hep hayalini kurmuştum, şimdi daha çok tadına varıyorum. Aile en büyük limandır. Maç kaybedince dünyanın sonu gelmiş gibi görünebilir ama eve gidince her şey değişir. Aile çok önemli bir kavram.”

“KİTAP VE MÜZE PROJEM VAR”

Fatih Terim, üzerinde çalıştığı yeni projelerini de açıkladı: “Bir kitap hazırlığımız var. Orada bilinmeyenleri anlatacağım. Bir de müze projesi var. Fulya yıllar önce evde bana özel bir oda ayırmıştı. Kupalar, şiltler orada. Şimdi bunları herkesin görebileceği bir şekilde sergilemek istiyoruz. Çok hoş bir proje olacak.”

Futbol dışındaki hayatından da bahseden Terim, Türk dizilerine olan ilgisini dile getirdi: “4-5 dizi birden izliyorum. Halbuki elimizde tüm platformlar var, istediğimiz Amerikan filmlerini izleyebiliriz. Ama ben bizim dizilerimize bayılıyorum. Vallahi de, billahi de bayılıyorum.”