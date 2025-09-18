CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti: İptal için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi

CHP Ankara delegelerinden Şahin Kurt’un kurultayın iptali için yaptığı başvuru, önce Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Bunun üzerine Kurt, kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Ancak İl Seçim Kurulu da “ilçe kurulunun kararı kesindir” gerekçesiyle itirazı oy birliğiyle reddetti.

Daha önce benzer gerekçelerle yapılan iki ayrı başvuru da sonuçsuz kalmıştı. İkinci iptal girişimi, CHP delegesi Bedri Ağaç tarafından yapılmış, o talep de reddedilmişti.

Son kararla birlikte CHP’nin 21 Eylül’de yapacağı olağanüstü kurultayın önünde herhangi bir hukuki engel kalmadı.

KURULTAY KARARININ MAHKEMEYE YANSIMASI

CHP’nin olağanüstü kurultayının usule uygunluğunun mahkemece de onaylanması halinde, halen devam eden 38. Olağan Kurultay’ın iptali davasının konusuz kalabileceği değerlendiriliyor. Bu davanın 24 Ekim’de Ankara’da görülecek duruşmasında karar verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 kişi hakkında, 38. Olağan Kurultay’a hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan ceza davası, 4 Kasım’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

CHP 38. KURULTAYINA DAİR İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’da “oylamaya hile karıştırıldığı” ileri sürüldü. İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianamede dikkat çeken isimler arasında şunlar yer aldı:

Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı)

Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı)

Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı – tutuklu)

Erkan Aydın (Bursa Osmangazi Belediye Başkanı)

Nihat Yeşiltaş (CHP Bursa İl Başkanı)

Özgen Nama (CHP Sancaktepe İlçe Başkanı)

Metin Güzelkaya (CHP Bitlis İl Başkanı)

Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

Serhat Can Eş (CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı)

Mehmet Kılınçaslan (Eski CHP Mardin İl Başkanı)

Hüseyin Yaşar (Eski CHP Parti Meclisi Üyesi)

Savcılık, iddialar arasında “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” iddialarına da yer verdi.

KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR”, SAVAŞ “ŞİKAYETÇİ”

İddianamede, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise hem “müşteki” hem de “tanık” olarak yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun, mağdur sıfatıyla yer aldığı halde ifade vermediği, 7 Mayıs 2025’te avukatı Celal Çelik’e tebligat yapıldığı ancak savcılığa gitmediği belirtildi.

Lütfü Savaş ise savcılığa verdiği dilekçede, kurultayda usulsüzlükler yaşandığını ve özellikle İmamoğlu’nun divan başkanı olduğu süreçte delegelere baskı yapıldığını ileri sürdü. Savaş, geçersiz oyların iptali için hukuka aykırı yollar izlendiğini iddia etti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışı, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmişti. 812 oy alan Özel, CHP’nin yeni genel başkanı seçilmiş, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.