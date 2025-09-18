Bakan Bolat duyurdu: Libya vatandaşlarına uzun süreli ve çok girişli yeni vize sistemi

Bakan Bolat, Ankara’da Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, ilk toplantının nisan ayında Trablus’ta yapıldığını söyledi.

Bolat, toplantılar sonucunda işverenler, müteahhit firmalar ve idareler arasında yol haritası oluşturulduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliğinin giderek güçlendiğini kaydetti.

“TİCARET HACMİMİZ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK”

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret verilerini paylaşan Bolat, şunları söyledi: “Bu yılın ilk 8 ayında karşılıklı ticaretimiz 3 milyar dolara ulaştı. Yılı en az 4 milyar dolarla kapatmayı, gelecek yıl ise 5 milyar dolar ticaret hacmini hedefliyoruz. Müteahhitlik alanında Libya bizim için çok kıymetli. Türk müteahhitleri yurtdışında ilk projelerine 1972’de Libya’da başlamıştı. Bugüne kadar 641 proje ve 31,5 milyar dolarlık iş tamamlandı.”

Eğitim, sağlık, turizm ve enerji alanlarında da işbirliğinin sürdüğünü vurgulayan Bolat, Libya’nın petrol kaynaklarının iki ülke ilişkilerinde önemli rol oynadığını söyledi.

Bakan Bolat, Libya vatandaşlarına yönelik yeni vize kararını şu sözlerle açıkladı: “15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçtik. Bu müjdeli haberi vermekten memnuniyet duyuyorum.”

ORTAK ANLAŞMALAR YOLDA

Bakan Bolat, iki ülke arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (JETCO) kurulmasına yönelik anlaşmanın kısa süre içinde İstanbul’da imzalanacağını bildirdi. Ayrıca 2009’dan bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının da bu yılın aralık ayında gerçekleştirilmesi önerildi.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Türkiye ile ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, haftada 50 uçuşun gerçekleştiğini ve yeni seferlerin planlandığını söyledi.

Şehubi, Türk firmaları için Libya’da özellikle petrol alanında yeni fırsatlar bulunduğunu ifade etti. “Hayata dönüş” kapsamında başlatılan yol, hastane ve altyapı projelerinin bir kısmının da Türk firmalarınca üstlenildiğini dile getirdi.