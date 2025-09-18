Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu "TEKNOFEST öğrenilmiş çaresizliği yıkıyor”

İstanbul’da bu yıl kapılarını açan TEKNOFEST, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, festivalin gençlere özgüven kazandırdığını vurgulayarak, “Öğrenilmiş çaresizliğe karşı bir etkinlik TEKNOFEST” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu "TEKNOFEST öğrenilmiş çaresizliği yıkıyor”
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’in ikinci gününde ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekti. Savunma Sanayii Başkanlığı standında yerli ve milli ürünlerin tanıtıldığı “Gurur Meydanı” deneyim alanı gençler ve çocuklardan büyük ilgi gördü.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Haluk Görgün, festivalin geçen yıllara göre her anlamda büyüdüğünü belirterek, “Dün 100 binin üzerinde bir katılım vardı. Biraz evvel baktık, bu saatlerde 40 binin üzerinde katılım olmuş. Bu sene açık alanda 1 milyon metrekareyi, kapalı alanda ise 80 bin metrekareyi bulduk” ifadelerini kullandı.

500 BİN TAKIM BAŞVURDU, 13 BİNİ FİNALE KALDI

TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. Görgün, “1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. 500 binin üzerinde takım katılım sağladı. 13 bin yarışmacı finale kaldı. Bazı yarışmalar tamamlandı, ödül törenlerini bekliyoruz. Bir kısmı ise halen devam ediyor” dedi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalar arasında sağlık teknolojileri, kanserle mücadele, iletişim teknolojileri, güvenli haberleşme, uydu sistemleri ve akıllı şehircilik alanlarının öne çıktığını kaydetti.

Nüfus azalınca teşvik geldi: Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecekNüfus azalınca teşvik geldi: Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecekDünya
Bakan Kacır açıkladı: "Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"Bakan Kacır açıkladı: "Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

teknofest
Günün Manşetleri
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu
"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"
Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı
Erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık stratejisi yolda
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Çok Okunanlar
Faiz oranları güncellendi! Faiz oranları güncellendi!
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! Emekli promosyonlarında yarış kızıştı!
Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?