Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu "TEKNOFEST öğrenilmiş çaresizliği yıkıyor”
İstanbul’da bu yıl kapılarını açan TEKNOFEST, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, festivalin gençlere özgüven kazandırdığını vurgulayarak, “Öğrenilmiş çaresizliğe karşı bir etkinlik TEKNOFEST” dedi.
İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’in ikinci gününde ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekti. Savunma Sanayii Başkanlığı standında yerli ve milli ürünlerin tanıtıldığı “Gurur Meydanı” deneyim alanı gençler ve çocuklardan büyük ilgi gördü.
İHA’ya açıklamalarda bulunan Haluk Görgün, festivalin geçen yıllara göre her anlamda büyüdüğünü belirterek, “Dün 100 binin üzerinde bir katılım vardı. Biraz evvel baktık, bu saatlerde 40 binin üzerinde katılım olmuş. Bu sene açık alanda 1 milyon metrekareyi, kapalı alanda ise 80 bin metrekareyi bulduk” ifadelerini kullandı.
500 BİN TAKIM BAŞVURDU, 13 BİNİ FİNALE KALDI
TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. Görgün, “1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. 500 binin üzerinde takım katılım sağladı. 13 bin yarışmacı finale kaldı. Bazı yarışmalar tamamlandı, ödül törenlerini bekliyoruz. Bir kısmı ise halen devam ediyor” dedi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalar arasında sağlık teknolojileri, kanserle mücadele, iletişim teknolojileri, güvenli haberleşme, uydu sistemleri ve akıllı şehircilik alanlarının öne çıktığını kaydetti.
