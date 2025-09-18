Bakan Kacır açıkladı: "Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de sanayi istihdamının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini açıkladı.

İstanbul’da düzenlenen 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumunun açılışında konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Kacır, “Sanayide istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 191’den 369’a çıkardık. Kurduğumuz 51 endüstri bölgesini stratejik üretim üslerine dönüştürdük. Bugün güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan metal sanayiye kadar pek çok alanda Avrupa’nın değer zincirlerinde önemli bir konumdayız” dedi.

ALÜMİNYUMDA İHRACAT ATAĞI

Türk alüminyum sektörünün yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Kacır, sektörün küresel pazarda güçlü bir oyuncu olduğunu kaydetti. “Dünyanın 14’üncü büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız. Alüminyum çubuk ve profil ihracatında dünyada üçüncü, Avrupa’da ikinci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış Ağustos ayını da dahil ettiğimizde yüzde 10’a yaklaştı. İhracatımızın katma değeri de artarak ton başına 4 bin 500 dolara çıktı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, alüminyum sektörünün yeşil dönüşüm hedeflerine de değinerek, “Önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Bu yatırımlar mevcut tesislerin modernizasyonu, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi projelerle gerçekleştirilecek” dedi.

Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye OSB Projesi ve Yeşil Geçiş Projeleri kapsamında sanayicilere 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını da hatırlattı. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kurulan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Platformu aracılığıyla 2030’a kadar 5 milyar euro uluslararası finansman sağlanacağını açıkladı.

