Kylian Mbappe’den sürpriz karar: Ballon d’Or törenine katılmayacak

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, bu yıl Paris’te düzenlenecek Ballon d’Or törenine katılmayacağını açıkladı.

Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk sezonunda tüm kulvarlarda 44 gol atarak La Liga’da gol kralı oldu. Ancak Real Madrid’in Avrupa ve yerel kupalarda eli boş kalması, Fransız yıldızın kendi adaylığını geri planda görmesine neden oldu.

Marsilya karşısında Şampiyonlar Ligi’nde attığı iki golle öne çıkan Mbappe, maç sonrası CBS Sports’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu ödülü kazanmak için kupalar kazanmanız gerekir. Ben de kulübümle şampiyonluklar kazanmalıyım, sonrası kendiliğinden gelir. Dembélé kazanırsa mutlu olurum çünkü o benim arkadaşım ve en başından beri onu destekledim. Töreni televizyondan izleyeceğim ve umarım kazanan o olur.”

DEMBELE FAVORİ GÖSTERİLİYOR

Ballon d’Or için en güçlü aday olarak gösterilen isim, Paris Saint-Germain’in yıldızı Ousmane Dembele. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon PSG ile tarihi bir başarıya imza attı.

Dembele, tüm kulvarlarda 35 gol ve 16 asist üreterek PSG’nin üçleme yapmasında başrol oynadı. Paris ekibi, hem lig hem kupa hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı. Tek hayal kırıklığı ise Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea’ye 3-0 mağlup olmaları oldu.

