Trabzon’da AVM’de korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sırasında yeniden alevlendi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan “Deppo” isimli alışveriş merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınmasına rağmen öğle saatlerinde yeniden alevlendi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Alınan bilgilere göre yangın, Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesi’nde yer alan Deppo AVM’nin depo bölümünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede yoğun duman gökyüzünü kapladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti.

YENİDEN ALEVLENDİ, TÜM BİNAYI SARDI

İlk müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan yangın, öğle saatlerinde depo içinde farklı noktalara sıçrayarak yeniden alevlendi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm alışveriş merkezini sardı. Yangının şiddeti nedeniyle bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yangın sırasında çıkan yoğun duman ve alevlerin etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu araç trafiğine kapatıldı. Bu durum bölgede uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ekiplerin söndürme çalışmaları güçlükle devam ederken, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

