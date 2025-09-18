Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısına erişim engeli

Ünlü müzisyen Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine erişim engeli getirildi. Bakanlık, şarkının toplum düzenine zarar verebileceğini öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısının Türkiye’de erişime kapatılması için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Sunulan dilekçede şarkının, aile yapısına zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda tepki yaratabileceği ifade edildi.

Başvurunun ardından hakimlik, şarkıya “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Kararın ardından şarkı, YouTube, Spotify ve Apple Music gibi dijital müzik platformlarında erişime engellendi.

MABEL MATİZ’DEN İLK AÇIKLAMA

Eserine erişim engeli getirilen Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum.”

