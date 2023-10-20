Felipe Melo Çılgına Döndü! Yedek Kulübesinden Kırmızı Kart Gördü

Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Tam altı golün çıktığı mücadele 3-3'lük beraberlikle biterken maça damga vuran isim Felipe Melo oldu.

Felipe Melo Çılgına Döndü! Yedek Kulübesinden Kırmızı Kart Gördü
Felipe Melo Çılgına Döndü! Yedek Kulübesinden Kırmızı Kart Gördü
Editör: Nihat Çarboğa

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart görüp oyundan alınan Felipe Melo, 71. dakikada yedek kulübesinde hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Felipe Melo takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirdi.

Felipe Melo Çılgına Döndü! Yedek Kulübesinden Kırmızı Kart Gördü - Resim : 1

Oyuna Girdikten İki Dakika Sonra Atılmıştı

Brezilya Guanabara Kupası maçında Flamengo sahasında Fluminense'yi konuk etmişti. Fluminense'de teknik direktör Fernando Diaz, geriden gelerek 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutmak için hamle yaptı ancak oyuna 88. dakikada dahil olan Felipe Melo yalnızca iki dakika sonra kırmızı kart görerek takımını yine eksik bırakmıştı.

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