Fenerbahçe 85 milyon euroluk yıldızın peşinde!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Başkan Ali Koç’un direkt devreye girdiği transfer hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe 85 milyon euroluk yıldızın peşinde!
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Fenerbahçe’de Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzaklaşılması ve tüm kulvarlarda havlu atılmasının ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara hız verdi.

Başkan Ali Koç, bazı taraftarların istifa çağrılarına rağmen son katıldığı canlı yayında kulüpte kalacağını ve büyük bir değişim için düğmeye bastığını duyurdu.

JADON SANCHO TAKİBE ALINDI

Yönetimin hedefindeki ilk büyük transfer bombası ise dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe, bu sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho ile ilgilenmeye başladı. Bonservisi Manchester United’da bulunan İngiliz yıldız için temasların kısa sürede başlayacağı iddia ediliyor.

Manchester United, 25 yaşındaki oyuncuyu daha önce Borussia Dortmund’dan tam 85 milyon euro bedelle transfer etmişti. Sol ve sağ kanatta görev alabilen Sancho, aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da etkili bir performans sergileyebiliyor.

Sancho, kiralık olarak forma giydiği Chelsea’de bu sezon 38 resmi maçta 4 gol ve 10 asist ile oynadı. Haziran 2026’ya kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan oyuncunun, Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

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