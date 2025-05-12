Tutuklu Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı

“Havhavhav” adlı şarkısıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, sahne adıyla Lvbel C5, uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bodur’un cezaevinden Anneler Günü’ne özel kaleme aldığı mektubu ve içeride çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuna yansıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tutuklu Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı
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Lvbel C5, cezaevinden gönderdiği mektubunda destek mesajları için teşekkür ederken, duygusal ifadeler kullandı. Rapçi, “Herkese selamlar. Şu an içerideyim. Sizi çok özledim. Herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgilerimle” sözlerine yer verdi.

Tutuklu Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı - Resim : 1

Ünlü rapçinin yakın dostu ve meslektaşı Asya Alizade, Lvbel C5’in cezaevinden gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekilmiş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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