Tutuklu Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı

Lvbel C5, cezaevinden gönderdiği mektubunda destek mesajları için teşekkür ederken, duygusal ifadeler kullandı. Rapçi, “Herkese selamlar. Şu an içerideyim. Sizi çok özledim. Herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgilerimle” sözlerine yer verdi.

Ünlü rapçinin yakın dostu ve meslektaşı Asya Alizade, Lvbel C5’in cezaevinden gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekilmiş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.