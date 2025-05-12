Kupa finalinde düdük çalacak hakem belli oldu!

63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final karşılaşmasında Cihan Aydın görev alacak.

Final müsabakası, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmanın hakem kadrosu da netleşti.

Zorlu mücadelede Cihan Aydın’ın yardımcıları olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.