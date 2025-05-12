Kupa finalinde düdük çalacak hakem belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Finali için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmasında görev yapacak hakem kadrosu belli oldu. Kritik mücadelede düdük çalacak isim dikkat çekti.

Kupa finalinde düdük çalacak hakem belli oldu!
Yayınlanma:

63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final karşılaşmasında Cihan Aydın görev alacak.

Final müsabakası, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmanın hakem kadrosu da netleşti.

Zorlu mücadelede Cihan Aydın’ın yardımcıları olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

PKK silahları nasıl bırakacak? Üç aşamalı planın detayları ortaya çıktıPKK silahları nasıl bırakacak? Üç aşamalı planın detayları ortaya çıktıGündem
Galatasaray Trabzonspor
Günün Manşetleri
Sağlık emekçileri bakanlık önünde ses yükseltti
İşçiler sendikalı oldu, Alman patron işten attı
Bahçeli'den PKK'nın feshi açıklaması
Sağanak yağış etkili olmaya devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan PKK açıklaması
17 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
Terör örgütü PKK kendini feshetti
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek!
Ulusal Kanal için yeni yol haritası
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar: "Bu fiyatı görmeden altın almayın!" İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar: "Bu fiyatı görmeden altın almayın!"
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Sağanak yağış etkili olmaya devam edecek Sağanak yağış etkili olmaya devam edecek
ŞOK Market'in indirimleri için yarın son gün: Ne alırsan 75 TL! ŞOK Market'in indirimleri için yarın son gün: Ne alırsan 75 TL!
400 bin TL kredi çeken dikkat! 400 bin TL kredi çeken dikkat!