Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi ve camianın önemli isimlerinden biri olan Mehmet Salih Dereli’nin vefat ettiğini duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti
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Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularındandı.

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli’ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."

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