Fenerbahçe Avrupa şampiyonu

Basketbol FIBA Kadınlar Euroleagur Dörtlü Final etabı şampiyonluk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 106-73mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler üst üste ikinci kez Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Mersin'de oynanan maçta 32 sayı kaydeden Napheesa Collier, hem Fenerbahçe'nin hem de finalin en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final organizasyonunun ilk ayağında ÇBK Mersin'i 89-80, rakip Villeneuve de Çekya temsilcisi USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırmıştı. Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.