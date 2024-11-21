Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine konuk oldu. Rakibini 86-82 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
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THY EuroLeague'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Shengelia ve Zizic'in sayılarıyla oyundan kopmayan İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 38-37.

Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altı üstünlüğünü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte 5 sayı geriye düştü: 61-56.

Son periyodun başında Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikelerle çembere giden Virtus Segafreda Bologna, farkı 10 sayıya kadar yükseltti: 73-63.

Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi - Resim : 1

Guduric'in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı'nın basket faul sayısıyla farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, son 5 dakikalık bölümde oyuna ağırlığını koydu.

Sarı-lacivertli ekipte son bölümde kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic, farkın kapanmasını sağladı.

Son hücumda Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı topun ardından Hayes-Davis'le 2 sayı daha bularak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayıyla oynarken, Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı kaydeden Shengelia maçın en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde ederken, 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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