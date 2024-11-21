Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine konuk oldu. Rakibini 86-82 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.
THY EuroLeague'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Shengelia ve Zizic'in sayılarıyla oyundan kopmayan İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 38-37.
Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altı üstünlüğünü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte 5 sayı geriye düştü: 61-56.
Son periyodun başında Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikelerle çembere giden Virtus Segafreda Bologna, farkı 10 sayıya kadar yükseltti: 73-63.
Guduric'in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı'nın basket faul sayısıyla farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, son 5 dakikalık bölümde oyuna ağırlığını koydu.
Sarı-lacivertli ekipte son bölümde kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic, farkın kapanmasını sağladı.
Son hücumda Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı topun ardından Hayes-Davis'le 2 sayı daha bularak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayıyla oynarken, Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı kaydeden Shengelia maçın en skorer ismi oldu.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde ederken, 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı