Fenerbahçe Beko EuroLeague'e veda etti

Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four öncesi çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

2-2'lik eşitlik bulunan serinin son maçına Yunanistan ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibine 84-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Final Four'a yükselmeye hak kazandı. Olympiakos, Final Four'daki ilk maçında Monaco-Maccabi Playtika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇINDAN NOTLAR

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.