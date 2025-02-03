Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'da forma giyen Angolalı pivot Jilson Bango'yu 2026-2027 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni bir transferle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'da forma giyen ve Aralık ayında ligde en değerli oyuncu seçilen Jilson Bango'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Angolalı pivot, Fenerbahçe Beko ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Basketbol kariyerine Angola'nın Marinha de Guerra takımında başlayan Jilson Bango, 2019-2022 yılları arasında Angola'nın Premeiro de Agosto takımında oynadı. 2022'de Almanya'nın Braunschweig takımına transfer olan Bango, bu sezon başında ise İspanya Ligi ekibi Casademont Zaragoza ile anlaşma sağladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Bango, Aralık ayında İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

Casademont Zaragoza formasıyla gösterdiği başarılı performans, Bango’nun Fenerbahçe Beko’nun dikkatini çekmesini sağladı. Aralık ayında oynadığı maçlarda 19,6 sayı, 7 ribaunt ve 23,4 verimlilik puanı ortalamalarıyla ligin en değerli oyuncusu seçilen Bango, önemli bir yetenek olarak öne çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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