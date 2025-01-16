Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 96-91 yendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda SIrbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oldu. Rakibini 96-91 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, galibiyet sayısını 13'e çıkardı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 96-91 yendi
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THY EuroLeague'de 21. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 24-21 önde kapattı. İkinci çeyrek daha iyi basketbol oynayan Fenerbahçe Beko, özellikle üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla üstünlüğü eline aldı ve soyunma odasına 49-43 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, savunma da sertliği arttırdı ve farkı açmaya devam etti. Üçüncü çeyrek 70-61 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile tamamlandı.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler parkeden 96-91 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Tarık Biberovic ve Nikola Melli 16'şar sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Kızılyıldız ise 9. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynayacağı sıradaki maçta evinde Zalgiris'i konuk edecek. 17 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

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