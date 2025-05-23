Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı CANLI İZLE

Final-Four bu yıl ilk kez Avrupa dışında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de düzenleniyor. Etihad Arena’da oynanacak ilk yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek. Aynı gün TSİ 21.00’de başlayacak ikinci yarı finalde ise Olympiakos ve Monaco finale çıkmak için sahne alacak.

Fenerbahçe Beko, normal sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off serisinde Paris Basketbol'u 3-0 ile geçerek Final-Four’a yükseldi. Normal sezonu üçüncü bitiren Panathinaikos ise Anadolu Efes’i 3-2 ile saf dışı bırakarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

İki ekip geçtiğimiz sezonda da Final-Four’da karşılaşmış, bu mücadeleyi Yunan temsilcisi kazanmıştı. Panathinaikos, bu sezon oynanan iki maçta da Fenerbahçe Beko’ya üstünlük kurdu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımda milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven de forma giyiyor.

Fenerbahçe, kulüp tarihinde 7. kez Final-Four’da mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında kazandığı kupayı yeniden müzesine götürmek istiyor. 8. şampiyonluğunu hedefleyen Panathinaikos ise final bileti için parkede olacak.