Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Devirdi! Sarı-Lacivertlilerden 12. Galibiyet
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 20. haftasında konuk ettiği, eski başantrenörü Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.
Basketbolda EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırladı.
Karşılaşma öncesinde Partizan forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu James Nunnally ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in isimleri anons edildi. İki isim, Fenerbahçe taraftarlarınca uzun süre alkışlandı.
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ilk çeyrek, Sırbistan ekibinin 31-19'luk üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrek de ilk periyot gibi karşılıklı sayılarla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Partizan'ın 48-43'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikalık bölümde skoru 50-51'e getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Sarı-lacivertli takım, son periyoda 68-64'lük üstünlükle girdi.
Fenerbahçe Beko, son çeyreğe de sert savunmasını sürdürerek başladı. Partizan, ilk 4 dakikalık bölümde sayı üretemezken, sarı-lacivertli takım isabetli dış atışlarla 12-0'lık seri yakalayarak skoru 80-64'e getirdi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 91-76'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.
Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında 11 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Beko Jasikevicius ile Yükselişe Geçti!
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 maçta 12 galibiyet ve 3 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, Jasikevicius yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da parkeden galibiyetle ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde sezona 6 maçta aldığı 5 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, 13 hafta sonunda 6 galibiyet ve 7 yenilgiyle 12. sırada yer aldı. Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak bu kulvarda play-off hattına yükselmeyi başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı