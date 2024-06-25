Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Yıldız oyuncunun ayrılığı duyuruldu

Fenerbahçe Beko, 2 sezondur kadroda bulunan Johnathan Motley ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Yıldız oyuncunun ayrılığı duyuruldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak, 2 sezondur forma giyen Johnathan Motley ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Yıldız oyuncunun ayrılığı duyuruldu - Resim : 1

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Motley'in yeni adresi ise İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv oldu.

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# Fenerbahçe Beko # basketbol
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