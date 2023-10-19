Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun Konuğu LDLC ASVEL

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.