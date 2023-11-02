Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6.haftasında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos!
Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos!
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos! - Resim : 1

EuroLeague'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: MarcaoGalatasaray'dan Büyük Sürpriz: MarcaoSpor
# Fenerbahçe Beko
Çok Okunanlar
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Kararları Resmi Gazete'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Kararları Resmi Gazete'de!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! 2 Kasım Günü Hava Durumu...
Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! 2 Kasım Günü Hava Durumu...
Öne Çıkanlar Organik Tarım ve Üretim - Ulusal Özel - İlyas Gümrükçü - Zeynep Yiğit - Ulusal Kanal Organik Tarım ve Üretim - Ulusal Özel - İlyas Gümrükçü - Zeynep Yiğit - Ulusal Kanal İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı! İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı!