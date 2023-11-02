Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Olympiakos!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.