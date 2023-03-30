Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte zorlu karşılaşmada düdük çalacak isim...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak 27. hafta derbi heyecanına da sahne olacak.
FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Ligde şampiyonluk yarışı nefes keserken 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) geldi.
DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
TFF'den yapılan açıklamaya göre saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.
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