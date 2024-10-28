Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında hata yapmadı! Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Bodrum FK, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini Yusuf en-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 20'ye yükseltti, Sipay Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

6. MAÇINI DA GOL YEMEDEN KAZANDI

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu maçları gol yemeden kazandı.

Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Sipay Bodrum FK maçında da 3 puana 2-0'lık skorla uzandı.

İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybeden, deplasman maçlarında ise Göztepe ve Samsunspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, gol yediği karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'deki ilk golünü 2. haftada Göztepe deplasmanında kaydeden Yusuf en-Nesyri, ligde 6 maç aradan sonra golle buluştu.

Faslı futbolcu, Manchester United mücadelesinin ardından Bodrum FK karşısında da skor üreterek üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Göztepe müsabakasında Dzeko ile birlikte çift forvet olarak sahada yer alan En-Nesyri, ligdeki ikinci golünü yine çift forvet oynadığı bir maçta kaydetti. Faslı futbolcu, Göztepe karşısında ligde ilk golünü kaydettiğinde de Fenerbahçe sahaya çift forvetle çıkmıştı.

DZEKO 2 MAÇ SONRA GOLLE BULUŞTU

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, ligde 2 maç aradan sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Ligin ilk 4 haftasında Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor filelerini havalandıran Dzeko, Galatasaray karşısında da penaltıdan bir gol atmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 golü bulunan Edin Dzeko, bu sezonki toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

MOURINHO'DAN AYNI ANDA 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında aynı anda 4 değişiklik yaptı.

Maçın 69 ve 70. dakikalarında gerçekleştirilen değişikliklerde İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve En-Nesyri'yi kenara çağıran Portekizli çalıştırıcı; Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

OĞUZ AYDIN DOĞUM GÜNÜNDE FORMA ŞANSI BULDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.

Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

JOSE MOURINHO GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısının erken bitmesi dolayısıyla Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e teşekkür etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaya değinen Portekizli çalıştırıcı, "Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz." dedi.

Sipay Bodrum FK karşısında rotasyonlu bir kadroyla çıkmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, herkesin oynamak istediğini ve antrenmanlardaki performanslarla bunu hak ettiğini söyledi.

Kadroda olmayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin'in de oynamayı hak ettiğinin altını çizen Mourinho, "Bugün bazı değişiklikler yaptım ama bu bir hediye değildi. Manchester United maçından sonra oyunculardaki yükü de analiz ettik. Tadic ve Szymanski'nin inanılmaz bir yükü vardı. O yüzden daha taze ayakları sahaya sürmek istedim. Bugün kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi. 3 puan için memnunum ama bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü. Bir golü ribaunttan attık. İrfan Can Kahveci'nin volesi güzeldi, bir de Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı orada. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik." dedi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçta her sonucun kendileri için iyi olacağını dile getiren Jose Mourinho, maç içindeki pas tercihleriyle ilgili olarak da "Bugün çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bence bitirici pozisyonlardaki üçüncü bölgede pas hatasını çok yapıyoruz. Ben ve ekibim oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analizimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bir de yorgunluk var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Yarın oynayacak rakiplerde muhakkak daha az hata olacaktır. Birisi 3, diğeri 4 gün dinlendi. Hem perşembe hem de pazar günü oynamak kolay değil. Kaldı ki bizim oynadığımız özel bir maçtı, diğer rakipler gibi kolay bir maç değildi." açıklamasını yaptı.