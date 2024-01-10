Fenerbahçe Bonucci'yi Kadrosuna Katıyor! Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geliyor

Sezon sonu şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, defans hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü İtalyan stoper Bonucci'nin transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcu bu akşam transferi sonlandırmak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Bonucci'yi Kadrosuna Katıyor! Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geliyor
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Uzun süredir lig şampiyonluğuna hasret olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlamak için transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

Sezonu ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış içinde zirvede sürdüren sarı-lacivertliler, defans hattına dünyaca ünlü bir yıldızı katmak üzere.

Stoper ikisilisini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sezon başında Almanya'nın Union Berlin takımına transfer olan ancak orada istediğini bulamayan İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak üzere.

Uzun yıllar Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen ve büyük başarılara imza atan Bonucci'nin transferi için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Bonucci İstanbul'a Geliyor!

Dünyaca ünlü başarılı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

36 yaşındaki stoperin saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etmesi bekleniyor.

Bonucci, yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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