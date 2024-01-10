Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

Futbolda Türkiye liglerinde 2023-2024 sezonu heyecanı sürerken ara transfer dönemi de başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Yaklaşık 1 ay sürecek ikinci transfer ve tescil dönemi, 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.