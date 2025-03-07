Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumunu açıkladı

Kulübün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Çağlar Söyüncü'nün Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceğini duyurdu.