Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumunu açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün akşam oynanan Rangers maçı sırasında sakatlanan oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
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Kulübün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Çağlar Söyüncü'nün Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceğini duyurdu.