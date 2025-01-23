Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı! Bonservis ve maaş bilgisi paylaşılmadı

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u transfer etti. Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Fenerbahçe, oyuncunun eski kulübüne ödenecek bonservis ve oyuncuya ödenecek maaş miktarlarını ise duyurmadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı! Bonservis ve maaş bilgisi paylaşılmadı
Yayınlanma:

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

31 yaşındaki Diego Carlos'un transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı! Bonservis ve maaş bilgisi paylaşılmadı - Resim : 1

BONSERVİS VE MAAŞ BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Fenerbahçe'nin Diego Carlos transferiyle ilgili yaptığı açıklamada Aston Villa'ya ödenecek bonservis bedeli ve oyuncuya verilecek maaş ile ilgili bilgi paylaşılmaması ise dikkati çekti.

Aston Villa'nın sosyal medya hesabından da Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Aston Villa'nın paylaşımında, "Aston Villa, Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye açıklanmayan bir bedel karşılığında transfer edildiğini doğruladı. Diego'ya yeni profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcunun omzu çıktıFenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcunun omzu çıktıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Diego Carlos fenerbahçe transfer son dakika
Günün Manşetleri
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
69 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor
Kırıkkale'de peş peşe feci kazalar
Çok Okunanlar
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı
A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var
İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı