Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı! Bonservis ve maaş bilgisi paylaşılmadı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

31 yaşındaki Diego Carlos'un transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS VE MAAŞ BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Fenerbahçe'nin Diego Carlos transferiyle ilgili yaptığı açıklamada Aston Villa'ya ödenecek bonservis bedeli ve oyuncuya verilecek maaş ile ilgili bilgi paylaşılmaması ise dikkati çekti.

Aston Villa'nın sosyal medya hesabından da Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Aston Villa'nın paylaşımında, "Aston Villa, Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye açıklanmayan bir bedel karşılığında transfer edildiğini doğruladı. Diego'ya yeni profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.