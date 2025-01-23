Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcunun omzu çıktı

Fenerbahçe'ye milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Mert'in omzunun çıktığı duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcunun omzu çıktı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığı duyuruldu.

Kulüpten Mert'in sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.

Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kritik Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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