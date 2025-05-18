Fenerbahçe- Eyüpspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe- Eyüpspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda İkas Eyüpspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın Kayserispor karşısında yaşayacağı olası puan kaybını beklerken, sahasında hata yapmadan üç puanı hanesinde istiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe- Eyüpspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe- Eyüpspor maçı canlı izle
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Ligin ilk yarısında Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, bu kez hem rövanşı almak hem de sezonu moralli kapatmak istiyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geriye düşen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kapanış hedefliyor.

Maç öncesi ilk 11'de kimlerin sahaya çıkacağı hem taraftarlar hem de spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Talisca ve En-Nesyri gibi isimlerin performansı büyük önem taşıyor.

fenerbahçe–ikas eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe–İkas Eyüpspor karşılaşması, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Livakovic, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfancan, Talisca, En-Nesyri
İkas Eyüpspor: Berke, Ruben, Tayfur, Umut, Dorukhan, Halil, Stepanenko, Ampem, Recep, Emre Akbaba, Umut

Fenerbahçe, son 5 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elendi. Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puan kaybedince zirve yarışından koptu. Sonrasında Beşiktaş’a da mağlup olan ekip, bu süreçte 2 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Taraftarının desteğini yeniden kazanmak isteyen Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

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