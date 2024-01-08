Fenerbahçe İstanbulspor'u Rahat Geçti

Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Cengiz Ünder'in jeneriklik golüyle öne geçti. İstanbulspor, 32. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Muammer Sarıkaya ile golü bulurken Fenerbahçe, bu gole hemen 2 dakika sonra yine Cengiz Ünder ile cevap verdi ve yeniden öne geçti. 44. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-1 üstün gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 46. dakikada Cengiz Ünder'in ayağından 5. golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü.

Cengiz Ünder'den 4 Gol Birden

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığının ardından etkili performansıyla yeşil sahalara döndü.

Cengiz, Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından İstanbulspor maçına da ilk 11'de başladı. Kayserispor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Cengiz, İstanbulspor mücadelesinde bulduğu 4 golle galibiyette başrolü oynadı ve yıldızlaştı.

Dzeko Gol Krallığında Zirvede

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, gol krallığında zirveye yerleşti.

Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

Deplasmanda 3 Maçtır Gol Yiyor

Fenerbahçe, ligde son maçlarda deplasmanlarda kalesini gole kapatamadı. Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.