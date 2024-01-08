Galatasaray 3 Puanı 3 Golle Aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Icardi, Torreira ve Boey gibi önemli isimlerinden yoksun olan sarı-kırmızılılar, son anlarında kilidini açtığı müsabakayı 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.

Zirvedeki rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı gün hata yapmayan Cimbom, puanını 47'ye çıkardı. Ligde 2 maçın ardından yenilen TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı.

Abdülkerim Attığı Gollerle Yıldızlaştı!

Geçtiğimiz sezonun başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı, eski takımının ağlarını 2 kez havalandırdı. Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

İlk golün ardından yedek kulübesine giden savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.

Zaha 7. Golünü Kaydetti!

Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha ise sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.

Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.

Barış Alper Sivas Deplasmanında Forma Giyemeyecek

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Bu kartla cezalı duruma düşen sarı-kırmızılı futbolcu, 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapılacak 16. hafta erteleme mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Sahasında 26 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Sarı-kırmızılar RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanmayı başardı.

Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Gençler Sahne Aldı

Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.

Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.

Konyaspor'da Deniz Alkış Topladı

TÜMOSAN Konyaspor'da 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.

Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.