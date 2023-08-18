Fenerbahçe kaleci transferinde büyük oynuyor! De Gea

Fenerbahçe kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler Livakovic'in belirsizliği sebebiyle listesindeki diğer adaylarla da görüşmeler gerçekleştiriyor. Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan David De Gea'yı yeniden gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER

Sarı-lacivertliler'in kaleci adayları listesinde ilk sıralarda yer alan David De Gea için önce Real Madrid devreye girdi.

Ancak İspanyol devi daha sonra Chelsea'den Kepa'yı kiralayarak devreden çıktı. Bu gelişme, Fenerbahçeli taraftarları sevindirse de bu kez Almanya'dan endişelendiren bir haber geldi.

Bayern Münih'in, Manchester City'li Stefan Ortega'yı alamaması halinde De Gea'yı kadrosuna katacağı belirtildi. City'nin Ortega'yı bırakmak istemediğini açıklaması moralleri bozmuştu. Ancak dün Alman basınında yer alan yeni haberler bir kez daha Sarı-lacivertliler'e rahat bir nefes aldırdı.

Buna göre Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, İspanyol file bekçisini istemediği, Ortega olmazsa Leeds'ten Meslier'in transfer edileceği belirtildi.

HEDEF NOKTA ATIŞI

Fenerbahçe, şu anda 32 yaşındaki kaleciyi ciddi bir şekilde isteyen tek Avrupa kulübü konumunda bulunuyor. Bu durum da çok önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bonservisi elinde olan İspanyol kaleciye Suudi Arabistan'dan ve ABD'den ilgi var.

De Gea'nın önceliği kariyerini Avrupa'da sürdürmek olsa da özellikle Suudi takımlarından gelecek cazip bir teklifin kararını değiştirebileceği kaydedildi.

Kaleci konusunda nokta atışı yapmak isteyen yönetim, De Gea'yı bitirme noktasına getirmeye çalışsa da Keylor Navas ve Dominik Livakovic'te de aşama kaydedip, sonunda bu üçlü arasından seçim yapmayı planlıyor.