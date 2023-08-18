Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular transfer edilirken bir yandan da gözler ayrılacak oyuncularda.Takımda düşünülmeyen Miguel Crespo gözden çıkarıldı ve kendine kulüp aramaya başladı.İtalya'dan talipleri olan Portekizli oyuncu teklifleri değerlendirmeye başladı.İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu!
Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu!
Editör: Nihat Çarboğa
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Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertli yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

Kadrosundaki yabancı oyuncuların sayısını düşürmeye çalışan yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Buna göre ayrılacak isimlerin başında Miguel Crespo geliyor.

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İTALYA'YA GİDİYOR!

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Miguel Crespo'nun Genoa kulübüne transferi gerçekleştiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo İtalya yolcusu! - Resim : 2

Haberde Genoa, sportif direktörü Marco Ottolini'nin Miguel Crespo transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekizli orta sahanın Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 3 maçta görev yapan Portekizli orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı sağlayamadı.

# Miguel Crespo # fenerbahçe
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